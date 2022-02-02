Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda anlaşma sağladı. Spor dünyasında heyecan yaratan gelişme sonrası Bafetimbi Gomis kaç yaşında, Gomis bonservisi ne kadar merak edildi.

BAFETİMBİ GOMİS KAÇ YAŞINDA?

Fransız golcü Bafetimbi Gomis 36 yaşındadır.

GOMİS BONSERVİSİ NE KADAR?

Edinilen bilgiye göre Gomis, ligin 2. yarısı için 650 bin Euro garanti ücret alacak ve 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

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