Bae'nin İleri Teknoloji ile Casusluk Yaptığı İddiası

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ileri teknoloji kullanarak Orta Doğu ve Türkiye'den de önemli isimlerin telefonlarını hacklediği iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Orta Doğu ve Türkiye'deki bazı siyasetçilerin telefonlarını dinlenmesi için 12 eski ABD'li istihbarat uzmanı tuttuğu öne sürüldü. BAE için çalışan eski ABD istihbarat operatörlerinin "Karma" adı verilen ileri teknolojik casusluk aracını kullanarak aralarında eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Tamim Bin Hamad es-Sani, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alavi ve Nobel Barış Ödüllü Yemenli Aktivist Tavakkur Karman'ın da aralarında bulunduğu isimlerin telefonlarını hackleyerek izlediği aktarıldı. Aktarılan bilgiler arasında, 12 kişilik ekipte ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nda istihbarat analisti olan Laurie Stroud'un da yer aldığı kaydedildi.

Karma adlı ileri teknoloji casusluk aracının Abu Dabi'deki BAE güvenlik birimleri ve BAE için çalışan eski ABD istihbarat operatörlerince siber operasyon birimlerinde kullanıldığı ifade edildi. - ABU DABİ

Kaynak: İHA