Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şerce kentindeki 48 katlı Abbco Tower adlı gökdelende büyük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ölü veya yaralının olup olmadığı henüz bilinmiyor.