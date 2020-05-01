Badem Şekeri 4 oyuncuları kim? Badem Şekeri 4 filmi konusu, fragmanı
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Badem Şekeri 4 oyuncuları kim? Badem Şekeri 4 filmi konusu, fragmanı

Badem Şekeri 4 oyuncuları kim? Badem Şekeri 4 filmi konusu, fragmanı
01.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:48

Başrollerinde Alper Saldıran ve Burcu Özberk'in yer aldığı Badem Şekeri serisinin dördüncü filminde, iki aşık yeni bir engelle karşı karşıyadır. Eğitim için İstanbul'a giden Ayşe'nin yeniden köye dönmesi için Mehmet olmadık yollara başvurur. Badem Şekeri 4 filmi fragmanı...

Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yürüttüğü Badem Şekeri 4 filminde; Ayşe yüksek lisans için İstanbula gider ve Doktor Mehmet, olarlara hem sevinir hem de içten içe acı çeker. Ayşe'nin köye ziyarete geldiği kısa arada onu tekrar köye bağlamak adına akıl almaz oyunlara girişen Mehmet, başarılı olabilecek mi?

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BADEM ŞEKERİ 4 OYUNCULARI

Alper Saldıran ve Burcu Özberk'in yanı sıra Mehmet Atay, Burcu Altın, Selçuk Veysel Zurnazanlı ve Eyşan Özhim'de filmde yer alan isimler arasında. Badem Şekeri 4'ün yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Genel yönetmen ve yapımcılığını Abdullah Oğuz, yapımcılığını Selen Sevigen, Evren Oğuz ve Mahmut Kayımtu üstleniyor.

Badem Şekeri 4 oyuncuları kim? Badem Şekeri 4 filmi konusu, fragmanı

BADEM ŞEKERİ 4 FİLMİ KONUSU

Ayşe'nin İstanbul'da yüksek lisansa kabul edilmesi aşıklar arasında yeni bir engele dönüşecek. İstanbul'u duyunca sevinci kursağında kalan Doktor Mehmet, Ayşe'nin kısa süreliğine köye dönmesiyle birlikte onu yanında tutmak için planlar yapmaya başlayacak. Çaresizlikten Muhtar Bahri'nin yardımına başvuran Mehmet'in elindeki çözümler tükenmeye başlayınca bu sefer soluğu Ümmü Hala'nın yanında alacak. Asıl serüven de tam da o zaman başlayacak. Ümmü Hala'nın "Sevdalım" çiçeğini bulmaları için görevlendirdiği Mehmet ve Ayşe'nin aşkı büyük bir testten geçecek. Çıktıkları bu uzun soluklu yolculuk izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak.

Badem Şekeri 4 oyuncuları kim? Badem Şekeri 4 filmi konusu, fragmanı

BADEM ŞEKERİ 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kırsalda, tatlı ve sıcacık bir köyde geçen Badem Şekeri 4 filmi çekimleri Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak ve Behramkale'de yapıldı.

Badem Şekeri 4 oyuncuları kim? Badem Şekeri 4 filmi konusu, fragmanı
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