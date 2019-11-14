Bad Trip Filmi

14.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:58

Kitao Sakurai'nin yönettiği ve senaryosunu Eric André ve Dan Curry ile birlikte kaleme aldığı komedi filminin başrollerinde Tiffany Haddish, Eric André, Michaela Conlin, Lil Rel Howery ve Charles Green yer alıyorlar.

Yönetmen: Kitao Sakurai

Senaryo: Kitao Sakurai, Eric André , Kathryn Borel, Dan Curry, Jenna Park

Oyuncular: Tiffany Haddish, Eric André , Michaela Conlin, Lil Rel Howery, Charles Green, Rebecca Rose Goodman, Cory DeMeyers, Barkley Harper, Anthony J. James, Jaime Wallace, Michele Dawson, Adam Meir, Greg SmithAldridge

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Bad Trip

Yapımcı Firma: Orion Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Orion Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com