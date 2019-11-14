Bad Trip Filmi
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Bad Trip Filmi

Bad Trip filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bad Trip filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

14.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:58
Bad Trip Filmi

Kitao Sakurai'nin yönettiği ve senaryosunu Eric André ve Dan Curry ile birlikte kaleme aldığı komedi filminin başrollerinde Haddish, Eric André, , Lil Rel Howery ve Charles Green yer alıyorlar.

Yönetmen: Kitao Sakurai

Senaryo: Kitao Sakurai, Eric André , Kathryn Borel, Dan Curry, Jenna Park

Oyuncular: Tiffany Haddish, Eric André , Michaela Conlin, Lil Rel Howery, Charles Green, Rebecca Rose Goodman, Cory DeMeyers, Barkley Harper, Anthony J. James, Jaime Wallace, Michele Dawson, Adam Meir, Greg SmithAldridge

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Bad Trip

Yapımcı Firma: Orion Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Orion Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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