Bad Trip Filmi
Bad Trip filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bad Trip filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Kitao Sakurai'nin yönettiği ve senaryosunu Eric André ve Dan Curry ile birlikte kaleme aldığı komedi filminin başrollerinde Tiffany Haddish, Eric André, Michaela Conlin, Lil Rel Howery ve Charles Green yer alıyorlar.
Yönetmen: Kitao Sakurai
Senaryo: Kitao Sakurai, Eric André , Kathryn Borel, Dan Curry, Jenna Park
Oyuncular: Tiffany Haddish, Eric André , Michaela Conlin, Lil Rel Howery, Charles Green, Rebecca Rose Goodman, Cory DeMeyers, Barkley Harper, Anthony J. James, Jaime Wallace, Michele Dawson, Adam Meir, Greg SmithAldridge
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Bad Trip
Yapımcı Firma: Orion Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Orion Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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