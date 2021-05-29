Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

ISPARTA'da bir dairenin bacasına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

ISPARTA'da bir dairenin bacasına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

İskender Mahallesi 104'üncü Cadde'de bulunan bir binanın baca boşluğundan güvercin sesini duyan ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, sesin geldiği baca duvarı kırarak güvercini kurtardı. Bacanın içerisinden çıkarılan güvercin evin penceresinden doğaya bırakıldı. Hızla kanat çırpan güvercin gözden kayboldu.


Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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