Bacakları kırık leylek tedaviye alındı AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, tarlada bacakları kırık halde bulunan leylek korumaya alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, tarlada bacakları kırık halde bulunan leylek korumaya alındı.

Bolvadin ilçesine bağlı Hamidiye köyünde Serdar Ordu, yol üzerinde tarlada uçamayan leylek olduğunu fark etti. Yanına gittiğinde hayvanın ayaklarından yaralı olduğunu gören Serdar Ordu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Bolvadin Milli Parklar Şefliği ekiplerinden yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü. Veteriner hekimin kontrolünde bacağında parçalı kırıklar olduğu belirlenen leylek tedaviye alındı.Yaralı leyleği bulan ve milli parklar ekiplerine teslim eden Serdar Ordu, "Tarlaya gittiğimde arazide buldum leyleği. Tarlada bulunan su borularının olduğu yerde su içmek için ve ayağı kesik halde duruyordu. Elektrik tellerine takıldığından veya tüfekle vurulduğundan yaralanmış olabilir" dedi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA