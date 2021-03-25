Bacadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı, evleri kullanılamaz hale geldi

AĞRI'nın Patnos ilçesinde yaşayan Karaaslan çiftinin evi, soba bacasından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında kullanılamaz hale geldi.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde yaşayan Karaaslan çiftinin evi, soba bacasından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Konakbey köyünde oturan Necibe (53) ve Mehmet (58) Karaaslan çiftinin yaşadığı evde, dün akşam saatlerinde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden çift, hemen evden çıkıp, Patnos Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler, bu sırada tüm evi sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Karaaslan çiftinin evi, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih YARDIMCI