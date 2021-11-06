MERSİN (İHA) - Bacada oltalı altın kurtarma operasyonu

Mersin'de yaşlı çiftin biriktirdiği altınları, sakladıkları bacadan aşağı düşünce oltalı kurtarma operasyonu yapıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşlı çiftin biriktirdiği 25 bin liralık altınları, sakladıkları bacadan aşağı düştü, alamayınca da yardım istenen belediyeden personelin oltalı operasyonuyla tam yeri tespit edildi, duvar kırılarak ulaşıldı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde yaşandı. Necla Bilici, birikimleri olan yaklaşık 25 bin liralık altını tedbir amacıyla bacaya saklamak isterken, aşağıya düşürdü. Altınlara ulaşamayan Bilici durumu kocası 67 yaşındaki Abdurrahman'a anlattı. Bunun üzerine çift tüm uğraşlarına rağmen altınlara bir türlü ulaşamadı. Çift önce tanıdıklarından yardım istedi ancak kimse bu duruma inanmadı. Abdurrahman Bilici son çare olarak Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya durumu izah edip yardım istedi. Belediye başkanın talimatıyla da belediye personeli altınları bulmak için çalışma başlattı. Önce olta ile baca içindeki altınların bulunduğu nokta tespit edildi. Ardından da küçük bir delik açılarak altınlar düştüğü yerden çıkarıldı. Altınların çıkarılması esnasında büyük sevinç yaşayan Bilici çifti ekiplere alkışla teşekkür etti. Ekipler bacadan çıkardıkları 5 Cumhuriyet altını ile 2 yüzüğü biliciye teslim etti.

Bulunan altınları teslim alan Abdurrahman Bilici, "Akşama doğruydu yani saat beş buçuk altı sıraları. Hanım diğer odaya gitti altınlar oradaymış. Getirdi altınları benden haber siz poşete koymuş. Bacaya saklamak isterken aşağı gitmiş. Biz uğraştık çıkaramadık. Ben sabah oldu belediyeye gittim. Başkanımıza izah ettik. Bana 2 personel verdi. Geldiler bu gün çok şükür çıkardılar. Allah sizden bin kere razı olsun" dedi.

Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Altunçiçek ise, ilçemiz Tömük Mahallesi'nden ikamet eden 67 yaşındaki Abdurrahman amca hayatı boyunca biriktirmiş olduğu birikimi eşi bina içerisinde ki baca içerisine saklamış, kimse çalmasın diye. Bu kendiliğinden aşağı doğru kaymaya başlayınca amcamız maalesef bunu çıkaramamış. Belediyemize müracaat etti. Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz söz konusu altını bacadan çıkararak amcamıza teslim etti" diye konuştu.