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Son Dakika | Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evin bacasında yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evin bacasında yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın ilçeye bağlı Kışla Mahallesi 3 Nolu Orta Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin bacası henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak yangın meydana geldi. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ayşe C. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayşe C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son Dakika | Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

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İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Son Dakika Haberleri

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