Babil yeni sezon tanıtımı yayımlandı! Babil dizisi ne zaman başlıyor?
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Babil yeni sezon tanıtımı yayımlandı! Babil dizisi ne zaman başlıyor?

Babil 10. bölüm ile sezonu tamamlamıştı. Son bölümde; İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla ne yapacağını bilemez. Babil 11. yeni sezon bölümü ne zaman başlıyor?

31.08.2020 21:09 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:18

Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver ve Birce Akalay gibi isimlerin yer aldığı Babil dizisi yeni sezon ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Farklı hikayesi ile dikkatleri çeken Babil yeni tanıtım paylaşıldı. İşte, ayrıntılar...

BABİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güçlü oyuncu kadrosuyla ilgiyle takip edilen Babil dizisi sezonu 10. bölüm ile noktalamıştı. Dizinin yeni sezonu için 2. tanıtımı da yayımlandı. Babil dizisinin ne zaman tekrana geleceği ise henüz net olarak bilinmiyor.

Babil yeni sezon tanıtımı yayımlandı! Babil dizisi ne zaman başlıyor?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

Babil yeni sezon tanıtımı yayımlandı! Babil dizisi ne zaman başlıyor?
Babil yeni sezon tanıtımı yayımlandı! Babil dizisi ne zaman başlıyor?

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