BABİL İKİNCİ SEZONA HAZIR Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak'ın yer aldığı STAR TV'de yayınlanan Babil dizisi, ikinci sezon için hazırlıklara başladı. İddialı yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşmaya gün sayan ekip, çalışmalarına devam ediyor.

Set öncesi hazırlıklarına devam eden Babil oyuncularından Halit Ergenç, Onur Saylak ve Deniz karakteriyle izleyenlerin gönlüne taht kuran Beren Kasımoğlulları bir araya gelerek okuma provası yaptı.





Her şeyin sırrı: EVLAT





İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan'ın, Egemen'le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman'la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır.

Kaynak: Snob Magazin