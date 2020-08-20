Babil'de Ozan Güven'in yerine o isim geldi
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Babil'de Ozan Güven'in yerine o isim geldi

Babil dizisinde Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından 'Egemen' rolünü kimin canlandıracağı merak konusuydu. Dizinin yapımcıları yeni Egemen'i buldu

Babil'de Ozan Güven'in yerine o isim geldi
20.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:31

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ekranların fenomen dizisi Babil'de beklenen değişiklik gerçekleşti. Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından bu sezon adı Çukur dizisi için geçen Onur Saylak, dizinin yeni Egemen'i oldu.

Ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde dizi ekibiyle birlikte sete çıkacak.

Onur Saylak kimdir?

Onur Saylak, 12 Mayıs 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Tam olarak adı Arif Onur Saylak'tır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm'lerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve mezun oldu. Okul dönemi boyunca Ankara Devlet Tiyatroları'nda çeşitli oyunlarda rol alarak, sahneye adım attı.

Pek çok dizi projesinde de yer alan Onur Saylak, Kod Adı dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca TED Koleji'nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi. Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu.

Kaynak: Snob Magazin

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