Babil bitiyor mu? Babil hangi gün, saat kaçta? Babil izle!

Başrollerinde Halit Ergenç Aslı Enver gibi ünlü isimlerin bulunduğu Babil bitiyor mu? Babil hangi gün, saat kaçta? Babil izle!

İlk bölümü 17 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisi

BABİL BİTİYOR MU?

Babil dizisi ilk bölümlerde reytinglerde üst sıralarda yer alsa da, son bölümlerde istediği başarıyı sağlayamadı. Babil dizisinin 20 Kasım Cuma ekrana gelecek olan 20. bölümüyle final yapacağı iddia edildi. Dijital dizi olarak planlanan ancak daha sonra televizyona transfer olan dizi son yılların en büyük bütçeli projeleri arasında yer alıyordu. Dizinin ilk sezonunda Egemen rolünü canlandıran Ozan Güven'in yerine ise 2. sezonda Onur Saylak gelmişti.

BABİL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan'ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen'den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor