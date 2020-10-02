Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Babil son bölümde neler oldu? Babil 13. bölüm izle!

Her Cuma saat 20:00'da ekrana gelen Babil dizisi 14. fragmanı yayınlandı. Babil son bölümde neler oldu? Babil 13. bölümde neler oldu? Babil oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı Babil diziis oyuncuları kimler?

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dengeler değişiyor! Deniz'in kaçırılması İrfan'ı beklenmedik bir karara iterken Egemen'i de hayatının en önemli seçimine zorluyor. Eda Egemen'e sükûneti karşılığında açık çek teklif ederken, İlay'la başa çıkmakta giderek zorlanıyor. Süleyman'ın aldığı beklenmedik bir iş birliği teklifi, Ayşe İrfan ve Egemen arasında kartları yeniden dağıtıyor. Bu hafta Babil'de herkes, çalınan hayatlarını faiziyle geri almanın peşinde!

BABİL OYUNCULARI KİMLER?

HALİT ERGENÇ - İRFAN,

ASLI ENVER - AYŞE,

BİRCE AKALAY - İLAY,

NUR FETTAHOĞLU - EDA

BABİL 13. BÖLÜM İZLE!