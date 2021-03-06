Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar
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Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar

06.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:08
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, babasının sansürünü yine ezdi geçti. Sosyal medya hesabından art arda cesur pozlarını paylaşan Erbil, dikkatleri üzerine çekti.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından babasının kendisine getirdiği yasağa aldırış etmeden cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

DERİN DEKOLTELİ ELBİSESİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Babası hastanedeyken paylaştığı bikinili pozlarla gündeme gelen Erbil,Instagram'dan cesur pozlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, derin dekolteli siyah elbisesiyle kamera karşısına geçti. Siyah beyaz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Erbil, iddialı pozuyla yeniden adından söz ettirdi.

Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar
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