Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, saçmaların isabet ettiği 2 aylık Kumsal bebek canından oldu
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Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, saçmaların isabet ettiği 2 aylık Kumsal bebek canından oldu

17.10.2020 18:30 | Son Güncelleme: 17.10.2020 19:03

Antalya'da, 18 yaşındaki baba, temizlediği sırada ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar, 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti. Kumsal, olay yerinde yaşamını yitirirken baba ile 17 yaşındaki anne gözaltına alındı.

Antalya'da, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5484 Sokak'taki gecekonduda meydana gelen olayda, baba Y.K'nin evde temizlediği tüfek henüz bilinmeyen nedenle bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Y.K'nin 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti. Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Kumsal bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Polis, Y.K. ile birlikte yaşadığı bebeğin annesi M.G'yi gözaltına alarak, ifadeleri için Varsak Polis Merkezi'ne götürdü. Polis evde yaptığı incelemede bebeğe ve annesine ait eşyaların yer aldığı valizler buldu.

Öte yandan haberi alan ailenin yakınları ise evin önünde fenalık geçirdi.

Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, saçmaların isabet ettiği 2 aylık Kumsal bebek canından oldu
Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, saçmaların isabet ettiği 2 aylık Kumsal bebek canından oldu
Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, saçmaların isabet ettiği 2 aylık Kumsal bebek canından oldu
Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, saçmaların isabet ettiği 2 aylık Kumsal bebek canından oldu
Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, saçmaların isabet ettiği 2 aylık Kumsal bebek canından oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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