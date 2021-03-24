Babasının silahıyla oynayan küçük çocuk annesini kurşunun hedefi yaptı
Balıkesir'de eşinin iş yerine ziyarete giden genç kadın, 5 yaşındaki oğlunun oynadığı silahın hedefi oldu. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Balıkesir'de yaşayan G.D.(27) adlı kadın, 5 yaşındaki oğlu A.D. ile birlikte Serenlikuyu Sokak'ta camcılık yapan kocasının yanına geldi. Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören G.D., tabancayı almak istedi. G.D., silahın patlamasıyla boynundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan G.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 5 yaşındaki A.D., polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
"ELİNDEN ALMAK İSTERKEN SİLAH PATLAMIŞ"
Olayın yaşandığı esnada dükkanın yakınında bulunan Burkay Yaman, "Çocuk babasının çekmecesinde duran beylik silahını görmeden almış. Annesi elinden almak isterken silah patlamış. Kaza kurşunuyla yaralandı. Kısa bir süre sonra ambulans geldi, kadını alıp götürdüler" dedi.