Babasının kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babasının kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Babasının kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

??????? Ordu'nun İkizce ilçesinde babasının kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Zeynep Bektaş'ın cenazesi toprağa verildi.

??????? Ordu'nun İkizce ilçesinde babasının kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Zeynep Bektaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Seymenli Mahallesi'ndeki evlerinin önünde önceki gün otomobilini park etmeye çalışan baba Ünal Bektaş'ın kullandığı aracın altında kalarak yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden küçük Zeynep'in cenazesi, morgdan alınarak babaevine getirildi.

Kızının ayakkabıları ve kıyafetlerine sarılan anne Nursel Bektaş, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ünal Bektaş ise kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Evlerinin önünde yapılan duanın ardından minik Zeynep'in cenazesi, Küçükgeriş Camisi'ne taşındı. Kılınan namaz sonrası Zeynep'in cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.

Bu arada, 15 yıldır evli olan Bektaş çiftinin tek çocukları Zeynep'in 12 sene süren tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya geldiği öğrenildi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin İbrahim Selim Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Babasının kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:01:18. #1.16#

title