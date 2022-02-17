Babasının kartından 300 TL'lik oyun alan çocuğun, gece odaya bıraktığı not duygulandırdı - Haberler
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Babasının kartından 300 TL'lik oyun alan çocuğun, gece odaya bıraktığı not duygulandırdı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Babasının kartından 300 TL'lik oyun alan çocuğun, gece odaya bıraktığı not duygulandırdı

Sosyal medyada İsmail Alemdar isimli vatandaşın paylaşımı, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Alemdar, bir hafta içerisinde kredi kartından 300 TL'lik oyun alan oğlunun, gece odasına bıraktığı bir miktar parayı ve notu paylaştı.

İsmail Alemdar isimli bir vatandaşın Twitter hesabından yaptığı paylaşım, Instagram ve diğer sosyal ağlarda günün en çok yorum alan paylaşımlarından biri oldu.

300 TL'LİK OYUN İNDİRMİŞ

Alemdar'ın anlatımına göre oğlu, 1 hafta içerisinde kredi kartından 300 TL'lik oyun indirip, elmas satın aldı. Ardından da bu durumu kendine dert eden çocuk, gece saat 1'de bir miktar para ve notu babasının odasına bıraktı.

"YAPTIĞIMIN YANLIŞ OLDUĞUNU ANLADIM"

Söz konusu notta ise şu ifadeler yer aldı: "Baba, sana olan borcumun yarısını ödedim. Ama geriye kalan borcumu ödemem biraz uzun sürecek. Yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Lütfen beni affet baba."

İşte o paylaşım:

Babasının kartından 300 TL'lik oyun alan çocuğun, gece odaya bıraktığı not duygulandırdı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Instagram, Yaşam, Haberler

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