Babasının cenazesinde kalp krizi geçirerek yaşama veda etti
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Babasının cenazesinde kalp krizi geçirerek yaşama veda etti

14.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:19
Babasının cenazesinde kalp krizi geçirerek yaşama veda etti

Tekirdağ'da yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı ölen babasının cenazesinde yaşadığı acıya dayanamayan 2 çocuk babası bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen talihsiz adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kapaklı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz Kozar (75), yaşlılığa bağlı olarak yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Önceki gün Karaağaç Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninde, defin esnasında babasının acısına dayanamayan Faruk Kozar (40), fenalaşarak yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kozar'a ilk müdahale cenazede bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Kozar, olay yerine çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki çocuk babası Kozar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozar, babasından bir gün sonra kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
FUAT EKİNCİ: Allah rahmet eylesin.Hayirli evlatmis.Hayirsiz olsaydi miras derdine duserdi
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İDRİS GÜVEN: Sevgi bu olsa gerek
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MURAT: Kıyamam
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