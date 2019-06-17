Babasını, komando bıçağıyla boğazında bıçaklayan genç kendini böyle savundu
Antalya'da Babalar Günü'nde, 16 yaşındaki genç babasını komando bıçağıyla boğazından bıçaklayarak yaraladı. Adliyeye sevk edilen gen. babasından sürekli şiddet görüğü için psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.
Antalya'da Babalar Günü'nde babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin babasından sürekli şiddet görmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
KOMANDO BIÇAĞINI BABASININ BOĞAZINA SAPLADI
Edinilen bilgiye göre, dün Babalar Günü'nde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. İddiaya göre, Ş.U., yaşanılan tartışmanın ardından yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Ender U.'yu hastaneye kaldırdı. Baba Ender U.'nun boğazı ve sağ gözü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden 8 bıçak darbesi aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay sonrası gözaltına alınan Ş.U., ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Ş.U.'nun ilk ifadesinde babasından sürekli şiddet gördüğü için psikolojisinin bozulduğu ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
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ULAN 16 YAŞINDA Kİ ÇOCUĞA KELEPÇE TAKMASININ SUÇ OLDUĞUNU SEN Mİ YAZDIN?BEN OLSAM BOĞAZINDAN KELEPÇE TAKAR ÖYLE GÖTÜRÜRDÜM AYNI KÖPEK MİSALİ. TASMA TAKARDIM TASMA. 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK MU OLUYOR TAM DELİ KANLI ZAMANI TAŞI SIKSA SUYUNU ÇIKARACAK CİNSTEN. SEN BAKMA ONUN ŞİMDİ ÖYLE MASUM DURUŞUNA. ELİNE GEÇ SENİ BİLE LİME LİME DOĞRAYIP PIRASAYA ÇEVİRİR PIRASAYACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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16 yaşındaki çocuğa kelepçe takılması suçtur.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır.: TAMAM CANIM1 Yayından Kaldır