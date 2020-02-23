Babasını baltayla öldürüp, polise teslim oldu
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Babasını baltayla öldürüp, polise teslim oldu

BURSA'da Eyüp Y. (37), tartıştığı babası Mehmet Y.'yi (57) baltayla başı ile sırtına vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim oldu.

23.02.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:29
Babasını baltayla öldürüp, polise teslim oldu

BURSA'da Y. (37), tartıştığı babası Mehmet Y.'yi (57) baltayla başı ile sırtına vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim oldu. 

Olay, akşam saatlerinde, merkez ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Y. ile evine gittiği babası Mehmet Y. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Eyüp Y., depodan aldığı baltayla babasını başı ile sırtına vurarak, öldürdü. Eyüp Y., olay sonrası Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek, babasını öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Mehmet Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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