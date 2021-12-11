Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslendi: Lütfen birazcık saygı - Haberler
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Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslendi: Lütfen birazcık saygı

Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslendi: Lütfen birazcık saygı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da trafik kazasında babası Yaşar Avcı'yı (83) kaybeden avukat İlayda Avcı, babasının anısına kazanın yaşandığı yerde lokma tatlısı dağıttı.

ÇORUM (DHA) - Çorum'da trafik kazasında babası Yaşar Avcı'yı (83) kaybeden avukat İlayda Avcı, babasının anısına kazanın yaşandığı yerde lokma tatlısı dağıttı. Avcı'nın kızı İlayda Avcı, kazanın olduğu yaya geçidinde 'Durmadın can aldın farkında mısın?, 3 Aralık Cuma Günü bu yaya geçidinde cinayet işlendi' yazılı döviz açtı.

Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslendi: Lütfen birazcık saygı

Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslendi: Lütfen birazcık saygı

Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslendi: Lütfen birazcık saygı

Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu

Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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