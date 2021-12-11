Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslendi: Lütfen birazcık saygı

ÇORUM (DHA) - Çorum'da trafik kazasında babası Yaşar Avcı'yı (83) kaybeden avukat İlayda Avcı, babasının anısına kazanın yaşandığı yerde lokma tatlısı dağıttı. Avcı'nın kızı İlayda Avcı, kazanın olduğu yaya geçidinde 'Durmadın can aldın farkında mısın?, 3 Aralık Cuma Günü bu yaya geçidinde cinayet işlendi' yazılı döviz açtı.

Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet