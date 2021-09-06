Son dakika haber! ŞANLIURFA - Babası tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistinli kız çocuğunun cenazesi defnedildi
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Son dakika haber! ŞANLIURFA - Babası tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistinli kız çocuğunun cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da babası tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü öne sürülen 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara D'nin defin işlemleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapıldı.

Şanlıurfa'da babası tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü öne sürülen 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara D'nin defin işlemleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve beraberindeki kurum personelince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Amara D'nin cenazesi, Yeni Asrı Mezarlığa getirildi.

Kız çocuğunun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve belediye ekiplerince toprağa verildi.

Şanlıurfa'da 3 Eylül'de Şıhmaksut Mahallesi 3176 Sokak'taki evlerinde üzerine dökülen tinerin tutuşması sonucu yandığı belirtilen Amara D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kızını yaktığı iddia edilen baba M.D. tutuklanmış, Amara D'nin 12 yaşındaki kardeşi koruma altına alınmıştı.

Son dakika haber! ŞANLIURFA - Babası tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistinli kız çocuğunun cenazesi defnedildi
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Babası tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistinli kız çocuğunun cenazesi defnedildi
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Babası tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistinli kız çocuğunun cenazesi defnedildi
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Babası tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistinli kız çocuğunun cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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Son dakika haber! ŞANLIURFA - Babası tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistinli kız çocuğunun cenazesi defnedildi - Haberler
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