Babamın Hazinesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Hazinesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Babamın Hazinesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Babamın Hazinesi konusu, özeti ve Babamın Hazinesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Babamın Hazinesi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Babamın Hazinesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Babamın Hazinesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Babamın Hazinesi konusu nedir, Babamın Hazinesi oyuncuları kimler ve Babamın Hazinesi özeti gibi konuları inceliyoruz.
BABAMIN HAZİNESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Jack Mimoun Val Verde adasında tek başına hayatta kaldıktan iki yıl sonra bir macera yıldızı haline gelmiştir. Deneyimlerini anlattığı kitap çok satmaktadır ve TV programı izlenme rekorları kırmaktadır. Daha sonra gizemli Aurélie Diaz Jack Mimoun'u efsanevi korsan kılıcı La Buse'yi aramak üzere Val Verde'ye geri götürecektir. Jack'in hırslı menajeri Bruno Quézac ve ne yapacağı belli olmayan, sorunlu bir paralı asker olan Jean-Marc Bastos'un eşlik ettiği maceracılarımız, bin bir tehlikenin kol gezdiği adanın ormanlarında inanılmaz bir hazine avına çıkarlar.
BABAMIN HAZİNESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Malik Bentalha
Joséphine Japy
Jérôme Commandeur
François Damiens
Benoît Magimel
Amir Llyas
Christopher Gerber
Xavier d'Anjou
Bastien Puttati
Eddy Leduc
Clément Barc
Niels Dubost
Antoine Bordes
Rosalie Peschard
Alexandra Merle
Samantha Livet
Mourad WinterBABAMIN HAZİNESİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Babamın Hazinesi filmi çekim detayları henüz açıklanmadı.