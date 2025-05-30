Babamın Hazinesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Hazinesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Babamın Hazinesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Babamın Hazinesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Babamın Hazinesi konusu nedir, Babamın Hazinesi oyuncuları kimler ve Babamın Hazinesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABAMIN HAZİNESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jack Mimoun Val Verde adasında tek başına hayatta kaldıktan iki yıl sonra bir macera yıldızı haline gelmiştir. Deneyimlerini anlattığı kitap çok satmaktadır ve TV programı izlenme rekorları kırmaktadır. Daha sonra gizemli Aurélie Diaz Jack Mimoun'u efsanevi korsan kılıcı La Buse'yi aramak üzere Val Verde'ye geri götürecektir. Jack'in hırslı menajeri Bruno Quézac ve ne yapacağı belli olmayan, sorunlu bir paralı asker olan Jean-Marc Bastos'un eşlik ettiği maceracılarımız, bin bir tehlikenin kol gezdiği adanın ormanlarında inanılmaz bir hazine avına çıkarlar.

BABAMIN HAZİNESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Malik Bentalha

Joséphine Japy

Jérôme Commandeur

François Damiens

Benoît Magimel

Amir Llyas

Christopher Gerber

Xavier d'Anjou

Bastien Puttati

Eddy Leduc

Clément Barc

Niels Dubost

Antoine Bordes

Rosalie Peschard

Alexandra Merle

Samantha Livet

Mourad Winter

BABAMIN HAZİNESİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Babamın Hazinesi filmi çekim detayları henüz açıklanmadı.