Babam Çok Değişti dizisi 'Damla Pamuk' kimdir? Ecrin Su Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Damla Pamuk karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Damla Pamuk kimdir, gerçek adı nedir? Ecrin Su Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Damla Pamuk karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Damla Pamuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ DAMLA PAMUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Damla Pamuk karakterini "Ecrin Su Çoban" canlandırmaktadır.

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de doğmuştur. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasında gönülleri fetheden Ecrin su Çoban, yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkıyı seslendirmiştir. Ardından çeyrek finalde Atiye'nin Ya Habibi ve yarı final de Gökçe Tik Tak şarkılarını söylemiş ardından finalde elenmiştir.

Ecrin Su Çoban'ın kendi ismi ile açmış olduğu Youtube kanalında 1.5 milyon üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca açtığı ikinci bir kanal olan Ecrin Su Çoban'ın Oyuncak Dünyası adlı kanalında da 65 bin takipçisi vardır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 : Masal Şatosu: Sihirli Davet (Sinema Filmi)

2019 : Alice Müzikali (Alice)