Babam Çok Değişti Deniz kimdir? Naz Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin İyi Aile Babası dizisi isim değiştirdi ve artık Babam Çok Değişti adıyla Perşembe günleri ekranlarda oluyor. Babam Çok Değişti dizisinin 1. bölümüne Deniz karakteriyle Naz Elmas diziye dahil oldu. İzleyiciler Babam Çok Değişti Deniz kimdir? Naz Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularını araştırıyor. İşte detayları...

Baş rollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Salih Kalyon gibi ünlü isimleri gördüğümüz Babam Çok Değişti dizisi yeni adıyla artık her Perşembe saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak. bu akşam ekrana gelen Babam Çok Değişti 1. bölümünde ünlü oyuncu Naz Elmas, Deniz karakteriyle diziye dahil oldu. İzleyiciler, Naz Elmas kimdir? Naz Elmas kaç yaşında, nereli? Naz Elmas evli mi? Naz Elmas boyu ve kilosu gibi detayları araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas doğum tarihi: 16.06.1983

Naz Elmas yaşı: 37

Naz Elmas eşi: Erol Özmandıracı

Naz Elmas kilosu: 55

Naz Elmas boyu: 1.65

Naz Elmas kardeşi: Açelya Elmas

Naz Elmas, 16 Haziran 1983'te İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okudu. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu Naz Elmas, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Açelya Elmas'ın kardeşidir.

Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır. Televizyon reklamlarında da oyunculuk sergileyen Naz Elmas, Garanti Bankası'nın Mortgage Uzmanı adlı reklamında rol almıştır. Doktorlar dizisinde "Eylül" Karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun birçok usta oyuncuyla oynadığı Nefes dizisi 21 Kasım 2009 tarihi itibarıyla yayından kaldırıldı.

2011 yılında Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam eden oyuncu, bu dizinin finali ile birlikte yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide "Melek" karakterini oynadı.

2012 yılında 4 Eylül ile 8 Aralık arasında Show TV'de yayınlanan Ustura Kemal dizisinde Rum kızı Angeli karakterini canlandırdı. 14 bölüm yayınlanan dizi yayından kaldırıldı.

2013 yılında 1 Temmuz ile 23 Eylül arasında Kanal D'de yayınlanan Güzel Çirkin dizisinde oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldı.

2014 yılında çekilenStajyer Mafya filminde oynadı. Son olarak 2014 sonbaharında TRT 1'de başlamış olan Filinta (Bir Osmanlı Polisiyesi) dizisinde yer aldı.