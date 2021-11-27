Babalık sevinci yaşayan Halit Ergenç'ten bir müjde daha
Geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez babalık sevinci yaşayan Halit Ergenç, önceki akşam katıldığı bir davette görüntülendi. Ergenç sevenlerine müjdeyi verdi
Kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Ergenç, "Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.
KARAR AŞAMASINDA
Son olarak 'Babil' adlı dizide rol alan Halit Ergenç, ekranlara döneceğinin sinyalini verdi. Ünlü oyuncu, "Değerlendirdiğim projeler var. Kesinleşmeden açıklamak istemiyorum" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.
Halit Ergenç ile evliliğinden üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Bergüzar Korel, "Tam da gününde geldi Leyla. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim. Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu..." diye konuşmuştu.