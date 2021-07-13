Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu
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Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Sağlık

Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı hakkı tanımlanan 16 yaş üstü gençlerin de aşılanmasına başlandı.

Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu

AMASYA - Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı hakkı tanımlanan 16 yaş üstü gençlerin de aşılanmasına başlandı. En yüksek aşılama oranına sahip iller arasında olan Amasya'da gençler babalarının telefonuna gelen mesajın kodla onayı sonrası okullarında aşılarını oldu.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşılama ekipleri okulların yolunu tuttu. Düzenlenen kurslar ve telafi eğitimleri için okullarında olan öğrenciler önce bilgilendirildi sonra babalarının ya da annelerinin telefon numaraları istendi. Babalarını arayan öğrenciler durumu anlattı. Kısa süreli işlemin ardından telefona gelen veli onay kodunun geri bildirimi sonrası aşılar yapıldı.

Salgının aşı ve tedbirlerle aşılacağına inandıklarını belirten Alptekin Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esra Güneş, bu yıl okulda eskisi gibi sağlıklı bir şekilde eğitim almayı arzuladığını söyledi.

Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu
Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu
Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu
Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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