Babacan'ın Partisi Olası Erken Seçime Nasıl Hazırlanıyor?
28.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:49
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın liderliğindeki DEVA Partisi'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, 1. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın liderliğindeki DEVA Partisi'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, 1. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı
Kaynak: DailyMotion.com