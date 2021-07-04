Çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını, babaannenin dikkati ortaya çıkardı
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Çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını, babaannenin dikkati ortaya çıkardı

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Konya'da anneleri ile birlikte kalan iki çocuğun gördüğü şiddet, babaları ile birlikte gittikleri babaanne ziyaretinde ortaya çıktı. 4.5 ve 3.5 yaşlarındaki çocukları yıkarken farklı izler gören babaanne, durumu babaya anlattı. Çocuklara şiddet uygulayıp, ayağında sigara söndürdüğü iddia edilen anne tutuklandı. Anne ifadesinde ise "Onlar mum yanığı" derken; çocuklar karanlık odalarda kilitli bırakıldıklarını söyledi.

5 yıllık evli olan Mehmet A. ve Sibel A., geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce evlerini ayırdı. Kızları A.Ş.A. (4.5) ve oğulları K.A.A. (3.5) da anneleri ile yaşamaya başladı. Ancak olay, haftada 2 gün çocuklarını gören baba Mehmet A.'nın 22 Haziran'da çocuklarını babaannesine götürmesiyle ortaya çıktı. Çocuklara banyo yaptıran Ayşe A. (65), 3.5 yaşındaki K.A.A.'nın vücudunda yanıklar gördü.

ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞ

Sabah'ın haberine göre doktor raporunda ise yaraların sigaradan kaynaklı olduğuna yer verildi. Polise intikal eden olayda, çocuklar, annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını, karanlık odaya kilitleyip aç bıraktığını, üzerlerinde sigara söndürdüğünü anlattı.

TUTUKLANDI

Mehmet A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne Sibel A. ise tüm suçlamaları reddederken, oğlunun sol elinde ve sağ ayağında birkaç noktada mum yanığı olduğunu öne sürdü. Sibel A. mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını, babaannenin dikkati ortaya çıkardı
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