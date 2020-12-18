Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı
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Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı

18.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:51

BURSA'da iki kardeş, elektrikçi dükkanının sahipleriyle tartışmalarının ardından akşam saatlerinde yanlarına babalarını da alarak tekrar geldikleri iş yerinin camlarını kurşunladı.

BURSA'da iki kardeş, elektrikçi dükkanının sahipleriyle tartışmalarının ardından akşam saatlerinde yanlarına babalarını da alarak tekrar geldikleri iş yerinin camlarını kurşunladı. Polis, olayın ardından kaçan baba ve 2 oğlunu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi, Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kürşat S. ve kardeşi İsmail S., sabah saatlerinde cadde üzerindeki bir elektrikçi dükkanına gitti. Alışveriş sırasında, bir ürünün fiyatı konusunda dükkan sahipleri A.A. ve A.A. ile Kürşat S. ve İsmail S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olayı öğrenen baba İbrahim S., oğulları Kürşat S. ve İsmail S.'yi yanına alarak akşam saatlerinde dükkana gitti. İki grup arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Kürşat S., belindeki tabancayı çıkarıp dükkan camlarına ateş etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, dükkan camlarına 4 kurşun isabet ettiğini belirledi. İşletme sahipleri ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı
Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı
Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı
Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı
Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı
Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı
Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı
Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı
Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı
Baba ve iki oğlu, kısıtlamaya dakikalar kala husumetlisinin dükkanını kurşunladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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