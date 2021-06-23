Baba olmaya hazırlanan Halit Ergenç'in büyük korkusu!
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Baba olmaya hazırlanan Halit Ergenç'in büyük korkusu!

Baba olmaya hazırlanan Halit Ergenç'in büyük korkusu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, Bodrum'da görüntülendi. Ergenç, en büyük korkusunu açıkladı

2009 yılında evlenen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor.

Ali ve Han adında iki oğlu bulunan ünlü çift, bu kez kız bebek bekliyor.

Ünlü çift, tatil yaptıkları Bodrum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Ergenç, "Çok güzel bir duygu, rabbim sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı nasip etsin" dedi.

"BENİ PARMAĞINDA OYNATIR DİYE KORKUYORUM"

Ünlü oyuncu, en büyük korkusunu da açıkladı. Ergenç, "Kızım büyüyünce beni parmağında oynatır diye çok korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin doğacak kızlarına Leyla adını verecekleri öğrenildi.

Baba olmaya hazırlanan Halit Ergenç'in büyük korkusu!
Baba olmaya hazırlanan Halit Ergenç'in büyük korkusu!
Baba olmaya hazırlanan Halit Ergenç'in büyük korkusu!

Kaynak: Snob Magazin

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