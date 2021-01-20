Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü

Avustralya'da bir baba, 14 yaşındaki kızını istismar eden 22 yaşındaki gençten intikamını fena aldı. Kızının sosyal medya hesabından istismarcısına "Evde kimse yok" mesajı atan baba, eve gelen genci tekme tokat dövdü.