Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü
Avustralya'da bir baba, 14 yaşındaki kızını istismar eden 22 yaşındaki gençten intikamını fena aldı. Kızının sosyal medya hesabından istismarcısına "Evde kimse yok" mesajı atan baba, eve gelen genci tekme tokat dövdü.
Avustralya'da 22 yaşındaki Jamil Chowdhury isimli genç, internet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki bir kıza defalarca cinsel istismarda bulundu.
KIZININ HESABINDAN MESAJ ATTI
Küçük kızın annesi, kızlarının Instagram mesajlarına bakınca durumu öğrendi. Baba ise kızının sosyal medya hesabından, kızının ağzıyla Jamil'e evde kimsenin olmadığını söyleyip davet mesajı attı.
TEKME TOKAT DÖVDÜ
Jamil eve girdiği sırada kızın babası genci yakalayıp yumruk ve tekmelerle dövmeye başladı. Baba, dövdükten sonra polise haber verdi. Gözaltına alınan Jamil hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, mahkeme istismarcı gencin tutuklanmasına karar verdi.