Baba-kızdan sürpriz proje
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Baba-kızdan sürpriz proje

Baba-kızdan sürpriz proje
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü şovmen, dün Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi.

Ünlü şovmen, dün Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi. "Çarkıfelek" programıyla yıllardır seyirciye buluşan Mehmet Ali Erbil, bu kez farklı bir program için Polat Yağcı ile anlaştı. Yeni bir yarışma projesi için el sıkışan Erbil'e küçük kızı Yasmin'in de eşlik edeceği öğrenildi. Detayların henüz netleşmediği programda baba kızın programı birlikte sunacağı açıklandı.

Kaynak: Hürriyet

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni programındaki partneri, kızı Yasmin Erbil olacak
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni programındaki partneri, kızı Yasmin Erbil olacak
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