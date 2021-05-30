Baba-kızdan sürpriz proje

Ünlü şovmen, dün Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi.

Ünlü şovmen, dün Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi. "Çarkıfelek" programıyla yıllardır seyirciye buluşan Mehmet Ali Erbil, bu kez farklı bir program için Polat Yağcı ile anlaştı. Yeni bir yarışma projesi için el sıkışan Erbil'e küçük kızı Yasmin'in de eşlik edeceği öğrenildi. Detayların henüz netleşmediği programda baba kızın programı birlikte sunacağı açıklandı.

Kaynak: Hürriyet