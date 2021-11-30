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B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi sona erdi

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi"nin sonunda, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanı ortak deklarasyona imza attı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi"nin sonunda, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanı ortak deklarasyona imza attı.

Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ikinci ve son gününde sosyal bilimci Prof. Dr. İlhan Tekeli, demokrasilerde merkezi ve yerel idareler ilişkileri üzerine sunum yaptı.

Tekeli'nin sunumunun ardından katılımcı belediye başkanları, ikişer dakikalık değerlendirme konuşması yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zirvenin kapanışındaki konuşmasında B40 zirvesinin, gelecek yıl Atina'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Teknik oturumların sonuçlarının sunumu ve başkanların geri bildirimleriyle şekillenen zirvenin sonunda, kapanış deklarasyonunun yayınlanmasına geçildi.

Zirvenin sonunda 25 belediye başkanı, ortak deklarasyona imza attı.

Deklarasyon metninde özetle yerel yönetimlerde karşılaşılan zorluklarla mücadele, iklim değişikliği, ekonomi, kültür, komşuluk ilişkileri, bölgesel ve küresel sorunlar hakkında iş birliği vurgusu yapıldı.

Zirve, belediye başkanlarının aile fotoğrafı çekimiyle son buldu.

B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi sona erdi

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AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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