B RH kan grubu olanlar nasıl beslenmeli? B RH(+) ve B RH(-) kan grupları ne yemeli, ne yememeli? B kan grubunun özellikleri ne? Kan grubuna göre bes

ZXKan grubuna göre beslenme şekilleri var, bu teorinin gerçekliği hala tartışılırken çoğu kişi bunun gerçekliğine inanıyor ve kullanıyor. Test sonuçlarına göre bu yöntemi kullananların sağlık durumunda ufakta olsa olumlu yönler görülmüş. Peki, B RH(+)/(-) kan grupları ne yemeli, ne yememeli? B RH kan grubu olanlar nasıl beslenmeli? B RH(+) ve B RH(-) kan grupları ne yemeli, ne yememeli? B kan grubunun özellikleri ne?