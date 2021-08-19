B RH kan grubu olanlar nasıl beslenmeli? B RH(+) ve B RH(-) kan grupları ne yemeli, ne yememeli? B kan grubunun özellikleri ne? Kan grubuna göre bes
ZXKan grubuna göre beslenme şekilleri var, bu teorinin gerçekliği hala tartışılırken çoğu kişi bunun gerçekliğine inanıyor ve kullanıyor. Test sonuçlarına göre bu yöntemi kullananların sağlık durumunda ufakta olsa olumlu yönler görülmüş. Peki, B RH(+)/(-) kan grupları ne yemeli, ne yememeli? B RH kan grubu olanlar nasıl beslenmeli? B RH(+) ve B RH(-) kan grupları ne yemeli, ne yememeli? B kan grubunun özellikleri ne?
Son zamanlarda sağlıkla alakalı bir çok araştırma yapılmakta. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar bir çok alternatif yeme alışkanlıkları geliştirmiştir. Bunlardan bir tanesi ise kan grubuna göre beslenmedir. Peki, kan grubuna göre beslenme nasıl olmalıdır? B RH(+)/(-) kan grupları ne yemeli, ne yememeli? B RHkan grubu olanlar nasıl beslenmeli? B RH(+) ve B RH(-) kan grupları ne yemeli, ne yememeli? B kan grubunun özellikleri ne? İşte detaylar haberimizde...
B RH KAN GRUBU NE YEMEMELİ?
Mısır, buğday, mercimek, fındık ve susam, kuzu ya da tavşan eti, piliç ve tavuk eti, susam yağı, ayçiçek yağı, mısırözü yağı, zeytin. B Grubu için diyet örneği: Kahvaltı: Meyve kokteyli, 2 dilim mısır ekmeği, 2 dilim beyaz peynir, 1 haşlanmış yumurta, yeşil çay. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
B RH KAN GRUBU NE YEMELİ?
Sütlü besinler, dana ve hindi eti, balık (ıstakoz, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri hariç), zeytinyağı , yeşil yapraklı sebzeler (4-5 öğün) patates, lahana ve mantar.
B KAN GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ NE?
Strese karşı mücadele edebilir. Keyfine düşkündür. Geceleri yemek yemeyi severler. Bunun yanında dağınık ve dalgındırlar. Zor karar verirler.
Sindirim sistemi çok güçlüdür. Bu sebepten tüm hastalıklara karşı dirençlidirler. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Araştırmacı-Yazar Nuray Karpuzcu diyor ki, 'B kan grubu bünyesinde mısır, karabuğday ve buğday ürünleri sindirim sistemini ve metebolizmayı yavaşlatarak kanda yoğun olarak atıklar oluşturur. Bu atıklar zamanla artarak hipoglisemiye, obeziteye ve konsantrasyon bozukluklarına yol açar.'
B kan grubunun bağışıklık sistemi güçlü enzimlere sahip olduğu için bütün hastalıkların üstesinden gelecek güce sahiptir. Bağışıklık sistemi ve ve sindirim sistemi çok güçlü olmasına rağmen Multpl Skleroz(MS), Cilt Hastalıkları (sedef, egzama, kaşıntı),Kronik Yorgunluk ve hipoglisemiye yatkınlıkları vardır.