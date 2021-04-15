Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı
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Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Aziziye Termalle Entegre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi "projesinin protokolü imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Aziziye Termalle Entegre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi "projesinin protokolü imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen katıldı.

Toplam yatırım tutarı 1,8 milyon TL olan proje kapsamında, Aziziye Belediyesi termal tesislerinin modernizasyonu yapılarak jeotermal fizik tedavi merkezi oluşturulacak. Böylelikle Aziziye'nin zengin termal su kaynakları ilk defa fizik tedavi alanında kullanılacak. Kurulması planlanan merkezde günlük en az 100 hastaya nitelikli ve verimli tedavi uygulanması hedefleniyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma hedefleri arasında yer alan ve nitelikli turizm olarak adlandırılan termal ve sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik 2021 yılı içerisinde hazırlanan 3 projeye yaklaşık 4 milyon TL hibe desteği sağlayacak. Termal ve sağlık turizmine yapılan yatırımlarla bölgede turizmin çeşitlendirilmesi, doğal zenginliklerin ortaya çıkarılması, turizmden elde edilen gelirin ve turist sayısının arttırılması hedefine katkı sunulması amaçlanıyor. - ERZURUM

Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı
Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı
Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı
Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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