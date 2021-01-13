Azerbaycanlı besteci Hacıbeyli'nin "Arşın Mal Alan" opereti Bulgaristan'da sahnelendi
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Azerbaycanlı besteci Hacıbeyli'nin "Arşın Mal Alan" opereti Bulgaristan'da sahnelendi

13.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:40
Azerbaycanlı besteci Hacıbeyli'nin

Modern Azerbaycan müziğinin öncüsü, 1908'de bestelediği "Leyla ile Mecnun" eseriyle "Doğu'nun ilk opera bestecisi" unvanını elde eden Üzeyir Hacıbeyli'nin "Arşın Mal Alan" opereti Bulgaristan'da sahnelendi.

Modern Azerbaycan müziğinin öncüsü, 1908'de bestelediği "Leyla ile Mecnun" eseriyle "Doğu'nun ilk opera bestecisi" unvanını elde eden Üzeyir Hacıbeyli'nin "Arşın Mal Alan" opereti Bulgaristan'da sahnelendi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının organizasyonu, Azerbaycan Kültür Bakanlığının desteğiyle Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olduğu Kırcaali kentinde sahnelenen operet ile bu yıl 135'inci doğum yıl dönümü kutlanan Hacıbeyli'nin sanatı tanıtıldı.

"Kadriye Latifova" tiyatrosunda sahnelenen operetin yönetmenliğini Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu Baş Yönetmeni Hafiz Guliyev üstlendi, oyunda Türk ve Bulgar sanatçılar yer aldı.

Genç bir tüccar olan Esger'in kurnaz arkadaşı Süleyman'ın yardımıyla, arşın malcı (kumaş satıcısı) kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği bir evdeki Soltanbey'in kızı Gülçöhre'yi görüp aşık oluşunun hikayesini anlatan operet, Bulgar seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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