Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu

08.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:38

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadele kapsamında gece saatlerinde Ermenistan'a ait bir karargahı, alt yapı ve mühimmat depolarını vurdu. O anlar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını almak için başlattığı operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor. Azerbaycan ordusu gece boyunca devam eden operasyonlarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin karargah, alt yapı ve mühimmat depolarını top atışlarıyla vurdu. Gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde karargah, alt yapı ve mühimmat depolarının vurulma anı yer aldı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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