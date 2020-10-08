Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadele kapsamında gece saatlerinde Ermenistan'a ait bir karargahı, alt yapı ve mühimmat depolarını vurdu. O anlar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.