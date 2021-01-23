Azerbaycan Deprem Son Dakika! 23 Ocak Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan depremi nerelerden hissedildi? AFAD ve Kandilli son depremler!

Son dakika deprem! Azerbaycan depremi Türkiye'de de vatandaşlar tarafından hissedildi! 3.9 şiddetindeki Azerbaycan'da bugün 16:22'de 4.3 depremin ardından dakikalar önce bir deprem daha meydana geldi! Peki, AFAD ve Kandilli Azerbaycan depremi kaç şiddetinde oldu, nerelerde hissedildi!

23 Ocak 2021 öğlen sularında Azerbaycan'da meydana gelen art arda depremler tüm vatandaşları korkuttu! Deprem oldu, sallandı son dakika haberleri twitter ve tüm sosyal medyada gündem oldu!

AZERBAYCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?



Art arda küçük şiddetlerle sallanan Azerbaycan'da korkutan depremler meydana geldi! Saat 16:22'de meydana gelen 4.3 şiddetli depremin ardından biraz önce yine sarsıntılı bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre deprem Azerbaycan'ın Şahbuz şehrinde meydana geldi ve Türkiye dahil çevre illerden de hissedildi. Depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak kayda geçti!