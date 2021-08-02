Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı
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Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Zenginal - Haberler | Güncel

Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve halen devam eden orman yangınlarında Türkiye'ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel bu sabah saatlerinde yurda giriş yaptı.

Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı

ARTVİN - Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve halen devam eden orman yangınlarında Türkiye'ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel bu sabah saatlerinde yurda giriş yaptı.

Gürcistan üzerinden gelerek Sarp sınır kapısından giriş yapan 220 personelli Azerbaycan itfaiye ekibni Artvin AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve vatandaşlar karşıladı. Ekipler coşkulu karşılamanın ardından konvoy halinde hareket etti.

Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı
Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı
Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı
Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Zenginal

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