Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı

Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve halen devam eden orman yangınlarında Türkiye'ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel bu sabah saatlerinde yurda giriş yaptı.