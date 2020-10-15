Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var

15.10.2020 11:48 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:41

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız kanalına verdiği röportajda sunucunun "Kaç tane Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülümseyerek, "Yeterince var" cevabını verdi.

Topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı yürüttüğü mücadelede, Ermeni kuvvetlerine karşı büyük zaferler elde etmeye devam eden Azerbaycan, Türkiye'den aldığı İHA ve SİHA'larla başarısına başarı katıyor. Ermenistan'ın işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Türk Bayraktar TB2 sayesinde sahada birçok zafer elde eden Azerbaycan, her fırsatta Türkiye'yle olan dayanışmasının da altını çiziyor.

"YETERİNCE VAR"

France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk drone'larının saha çatışmasında Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı. Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var. Hedeflerimize ulaşmamız için bu bilginin gizli kalması gerekiyor. Açıklamayı tercih etmiyoruz" dedi.

"SİHA'LARLA ERMENİSTAN'A 1 MİLYAR DOLARLIK ZARAR VERDİK"

Türk SİHA'larının çatışmalarda nasıl bir fark yarattığı sorusu üzerine ise Aliyev, "Tabii ki, oldukça modern ve gelişmiş silahlar. Türkiye'den aldığımız SİHA'lar ile Ermenistan güçlerine ait 1 milyar dolarlık askeri teçhizatı imha ettik" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Kaç Türk SİHA'nız var?' sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Kaç Türk SİHA'nız var?' sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var

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