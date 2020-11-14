Azerbaycan'a karşı silah gösteren papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı
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Azerbaycan'a karşı silah gösteren papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı

14.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:36

Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etmesiyle birlikte daha önce elinde silahla poz veren papaz geri adım attı. Bölgeden ayrılmak istemediğini söyleyen papaz "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar Rusya'nın arabuluculuğuyla varılan mutabakatla son buldu. Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti. Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı.

DAHA ÖNCE SİLAHLA POZ VERMİŞTİ

Çatışmaların ilk günlerinde elindeki silahla poz veren papaz ise bölgeden ayrılmak istemiyor. Bölgenin Ermenilere ait olduğunu söyleyen papaz, savaş mesajları vermekten vazgeçti ve Azerbaycan ile müzakere yapmak istediğini söyledi. BBC'ye konuşan papaz Hovhannes, "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.

Azerbaycan'a karşı silahlı çağrı yapan papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun başarıları sonrası Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, Moskova'da kurulan masada yenilgiyi kabul etti. Rusya lideri Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında imzalanan anlaşmasıyla iki taraf pozisyonlarını koruyacak. Temaslı bölgelere Rus barış gücü yerleşecek. Erivan Kelbecer'i 15 Kasım, Ağdam'ı 20 Kasım ve Laçın'ı ise 1 Aralık'a kadar teslim edecek. Aliyev'in "Bu bir zafer" açılması sonrası Azerbaycanlılar kutlama yaptı. Paşinyan'ın "Başka şansım yoktu" sözlerine öfkelenen Ermeniler ise hükümet binalarını bastı.

Azerbaycan'a karşı silah gösteren papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı
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