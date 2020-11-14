Azerbaycan'a karşı silah gösteren papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı

Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etmesiyle birlikte daha önce elinde silahla poz veren papaz geri adım attı. Bölgeden ayrılmak istemediğini söyleyen papaz "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar Rusya'nın arabuluculuğuyla varılan mutabakatla son buldu. Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti. Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı. DAHA ÖNCE SİLAHLA POZ VERMİŞTİ Çatışmaların ilk günlerinde elindeki silahla poz veren papaz ise bölgeden ayrılmak istemiyor. Bölgenin Ermenilere ait olduğunu söyleyen papaz, savaş mesajları vermekten vazgeçti ve Azerbaycan ile müzakere yapmak istediğini söyledi. BBC'ye konuşan papaz Hovhannes, "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.