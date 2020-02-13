Azer'in ölümüne neden olan sürücüye 7,5 yıl hapis cezası

13.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:35

BURSA'da sokakta oynayan 6 yaşındaki Azer Şenol'u, otomobiliyle ezerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 25 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Hülya Akgün (43), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ehliyetine bir yıl süreyle el konularak, tutukluluğunun devamına karar verilen Akgün'ün çarptırıldığı cezayı duyan anne Songül Şenol, "Kazada ölen oğlumun, ölümüne karşılık verilen ceza bu kadar olmamalı" diyerek, sinir krizi geçirdi.

Kaza, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi. Hülya Akgün,16 SHE 62 plakalı otomobiliyle sokakta oynayan Azer Şenol'a çarptı. Kazaya tanık olan Azer ailesinin tepki gösterdiği sürücü, paniğe kapılarak otomobili sürmeye devam etti ve çocuğun üzerinden geçti. Azer olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Hülya Akgün, tutuklandı.

'KEŞKE AZER'İN YERİNE BEN ÖLSEYDİM'2 çocuk annesi hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu olası kasıtla öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hülya Akgün ile ölen çocuğun annesi Songül Şenol, babası İrfan Şenol ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin bilinçli taksirle adam öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini söyleyerek, hapiste yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Sanık Hülya Akgün ise son sözünde, "Olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke, müştekilerin çocuğu yerine ben ölseydim. Tahliyemi istiyorum" dedi.ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİMahkeme, Akgün'e 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ehliyetine 1 yıl el koyduğu Akgün'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararı duyan anne Songül Şenol, "Kazada ölen oğlumun, ölümüne karşılık verilen ceza bu kadar olmamalı" diyerek, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA