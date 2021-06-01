Azami ne demek? Azami anlamı ne?
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Azami ne demek? Azami anlamı ne?

Azami ne demek? Azami anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Azami, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Azami ne demek? Azami anlamı ne? İşte, Azami kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Azami kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Azami anlamı ne? Azami ne demek?

AZAMİ NE DEMEK?

Azami:

(a:zami:), Arapça a??ami

1. sıfat En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal:

"Ben azami derecede haşarı ve uçarı bir çocuktum." - Yahya Kemal Beyatlı

2. sıfat, matematik Maksimum.

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