Ayvalıklı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
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Ayvalıklı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Ayvalıklı balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni balık av sezonunun açılışı dolayısıyla, Alibey (Cunda) Adası iskelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katılımıyla Ayvalıklı balıkçılara "Vira Bismillah" diyerek, sezonunun ilk gününde balıkçı teknesiyle denize açıldı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni sezonun başlangıcında ağ attı, bolluk ve bereket diledi. Avlanmaya çıkan teknelere gecenin ilerleyen saatlerinde meclis üyeleri de eşlik etti.

Denizlerde Mayıs ayında başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Ayvalıklı balıkçılar da gece yarısı "rastgele" diyerek denize açıldı. Ayvalıklı balıkçılara Başkan Ergin ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Balıkçılara verimli bir av sezonu dileyen Başkan Ergin, "Yeni av sezonunun ülkemizdeki tüm balıkçılarımız için bereketli ve verimli geçmesini diliyorum. Evlerine ekmek götürme mücadelesi veren balıkçıların bu av sezonunda yüzlerinin gülmesini gönülden diliyorum" diye konuştu.

"Mayıs ayında yaşanan efet sonucu zarar gören 15 profesyonel balıkçı tekne sahibine, o teknelerden ekmek yiyen kardeşlerime tekrar geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Tekrar böyle bir felaket yaşanmasın, yaşamayalım, yüzlerimiz hep gülsün" diyerek sezonun açılışını gerçekleştiren Başkan Ergin, balıkçılara şöyle seslendi:

"Yıllardır yaşanan bu afetlerde zarar gören insanlarımızı düşünerek, 2.5 yıl önce göreve geldiğimiz gün, barınak yapılması için gerekli girişimleri bulunduk, gerekli adımları attık. Bugün artık bu girişimlerin meyvelerini yiyoruz. İki korunaklı yanaşma yerinin yapılması konusunda sondaj çalışmaları tamamlandı.Bugünlerde Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı teknik ekip çalışmalarını yürütüyor. Bir daha bir afet yaşanmadan barınakların kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.Denizlerde Mayıs ayında başlayan dört aylık avlanma yasağında bugün artık sona gelindi. Tekrar ağ atacak, gecenin ayazında, yağmur, rüzgar soğuk ve kış demeden, ekmeğinizin peşine düşeceksiniz.Yeni av sezonunun, Ayvalıklı balıkçı kardeşlerimin ve ülkemizdeki tüm balıkçılarımız için bereketli ve verimli geçmesini diliyorum. Evlerine ekmek götürme mücadelesi veren balıkçı kardeşlerim, yedi ay sürecek olan av sezonunda güzel bir sezon geçirsin. Rastgele. Haydi bakalım vira bismillah."

Kaynak: Bültenler

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