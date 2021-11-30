Ayvalık'ta lodos nedeniyle 6 tekne hasar gördü - Haberler
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Ayvalık'ta lodos nedeniyle 6 tekne hasar gördü

Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Haberler | Güncel
Ayvalık'ta lodos nedeniyle 6 tekne hasar gördü

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan lodos fırtınasında 6 balıkçı teknesi hasar gördü.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan lodos fırtınasında 6 balıkçı teknesi hasar gördü.

Balıkesir genelinde dünden itibaren devam eden fırtına Ayvalık'ta bugün de yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ayvalık'ın Cunda Adası'nda 3, Armutçuk mevkisinde 2, Sakarya Mahallesinde 1 tekne hasar gördü. Fırtının ardından tekneleri kurtarma çalışmaları Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirildi.


Ayvalık'ta lodos nedeniyle 6 tekne hasar gördü

Ayvalık'ta lodos nedeniyle 6 tekne hasar gördü

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Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Son Dakika Haberleri

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