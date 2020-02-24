Ayvalık'ta ilçe güvenlik toplantısı
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Ayvalık'ta ilçe güvenlik toplantısı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı.

24.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:40
Ayvalık'ta ilçe güvenlik toplantısı

'in ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde, ilçe genelindeki suç konuları ve alınması gereken önlemlerin görüşüldüğü toplantı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Sahil Güvenlik Komutanı Sadun Özdemir ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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